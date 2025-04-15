'Güldür Güldür Show', 400. bölümünü sürprizlerle kutluyor

SHOW TV’de yayınlanan, yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show', 400'üncü bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

İşte 'Güldür Güldür Show'un 400. Bölüm Tanıtımı;

Kahkahanın 12 sezondur değişmeyen adresi olan 'Güldür Güldür Show', 400 bölümdür seyircisini güldürmeye devam ediyor.

Fenomen skeçleri, unutulmaz karakterleri ve kadrosuyla Türk televizyonculuğunda özel bir yere sahip olan program, bu hafta çok özel konuklarla 400'üncü bölümünü kutluyor.

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Programın önceki yıllardaki kadrosundan Alper Kul ve Çağlar Çorumlu, bu özel gecede arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve 400'üncü bölüm için yeniden kamera karşısına geçti.