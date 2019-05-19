Burak Topaloğlu’nun canlandırdığı ve Nusret’in fenomen hareketlerini tiye alan skeç herkesin beğenisini kazandı. Rol arkadaşları Doğa Rutkay ve Uğur Bilgin’i sık sık gülme krizine sokan tipleme izleyicilerden tam not aldı.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarını renklendiriyor. Komedi klasiğinde eğlence hız kesmeden devam ediyor.

Güldür Güldür Show yeni bölümleriyle her Çarşamba ve Cumartesi saat 20.00’de Show TV’de!