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'Güller diyarı'nda hasat zamanı

AA

Gül hasadı başlayan Isparta'da gül bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor. Turistler gül hasadına katılıp gül kokulu bahçelerde fotoğraf çektiriyor

Isparta'da gül hasadı başladı

Güller diyarı olarak adlandırılan Isparta'da gül hasadı başladı.

AA'nın haberine göre, Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'da ekmesiyle çoğaldığı rivayet edilen gül çiçeği, bugün binlerce dönüm arazide üretilerek yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu.

Mevsim koşulları dolayısıyla sezona 15 gün geç "merhaba" diyen Isparta'da üreticiler, gül çiçeğinin açmasıyla hasada başladı. Sabah erken saatlerde bahçelerine giden üreticiler, topladıkları gülleri fabrikalara gönderdi.

Hasatla birlikte gül bahçeleri ziyaretçi akınına uğrarken, bahçelere gelen turistler gül hasadına katılıp, gül kokulu bahçelerde fotoğraf çektiriyor.

Gül üreticisi Yakup Yolcu, gülün Isparta için önemli bir sembol olduğunu söyledi.

Sezonun mevsim koşullarından dolayı geçen yıla oranla 15 gün geç başladığını ifade eden Yolcu, ilk hasadın Ardıçlı köyünde yapıldığını aktardı.

YÜKSEK VERİM BEKLİYORUZ

Çiftçilerin sezona iyi hazırlandığını belirten Yolcu, şöyle devam etti: "Yüksek verim bekliyoruz. Güllere baktığımızda da bu beklentinin gerçekleşeceği gözüküyor. Herhangi zarar olmadığı sürece sezonu çok mutlu şekilde kapatacağız. Son yıllarda ekonomik getirinin yanı sıra kırsal turizmde de ilk sırada yer alıyoruz. Bu yıl hasadın başlamasıyla turistler gelmeye başladı. Gelenler mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Burada güzel vakit geçiriyor. Bu bahçeler içerisinde gül topluyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Gittikleri yerdeki insanlara burayı önereceklerini söylüyorlar. Isparta turizm açısından da çok iyi noktalara gelecektir".

Yolcu, son yıllarda gül bahçelerinin tur acentelerinin listesine girdiğini ve birçok turistin gül kokulu köylerde gezdiğini ifade etti.

Gelen ziyaretçilerden güzel yorumlar aldıklarını vurgulayan Yolcu, "Ziyaretçilerimiz sabahın erken saatlerinde gelip, bu bahçelerin içerisinde gül kokusunu hissedecekler. Güzel vakit geçirecekler. Gül bahçelerine hiç gelmeyen insanları davet ediyoruz. Gelip, görsünler" diye konuştu.

SABAHLARI GÜL KOKUSUNU KOKLASINLAR

Üretici Hatice Efecan da iyi bir sezon beklentisinde olduklarını dile getirdi.

Efecan, "Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere geliyoruz. Burada hasadımızı yapıyoruz. Akşama kadar buradayız. Burada ziyaretçilerimizi de ağırlıyoruz. Sabahları güzel gül kokusunu koklasınlar, gül toplasınlar. Parfüm kullanmadan gül kokusu sinecek üzerlerine" ifadelerini kullandı.

BURADA VAKİT GEÇİRMEK TERAPİ GİBİ

Ziyaretçilerden Duygu Özgüven ise ilk kez gül bahçelerini gezme imkanı yakaladığını söyledi.

Gül bahçelerini daha önce sosyal medyadan gördüğünü ve bu yıl gezi listesine aldığını ifade eden Özgüven, "Gelmeye, görmeye değer bir yer. Herkesin görmesi lazım. Burada vakit geçirmek terapi gibi" dedi.

GÜLLERİN ARASINDA GÜZEL BİR GÜN GEÇİRMEK HARİKA

Mustafa Mert Arslan da gül bahçelerine arkadaş grubuyla fotoğraf çekimi için geldiğini kaydetti.

Gülün fotoğrafçılara görsel güzellik sunduğunu kaydeden Arslan, "Burada objektifimizle güzel pozlar yakaladık. Güllerin arasında güzel bir gün geçirmek harika. İnsanların buraya kayıtsız kalmaması gerekiyor" dedi.

Arzu Erkan ise gül bahçelerini görmek için Mersin'den geldiğini ve güllerin insana huzur verdiğini vurguladı.

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