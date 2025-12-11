Habertürk
        Güllü'nün kızı Tuğyan kimdir, tutuklandı mı, neden gözaltına alındı, ifadesi ne oldu? Güllü'nün kızı ve arkadaşı kaçıyor muydu?

        Güllü'nün kızı Tuğyan kimdir, tutuklandı mı, neden gözaltına alındı, ifadesi ne oldu?

        Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de Yalova-Çınarcık'taki evinin altıncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölüm sebebine ilişkin detaylı araştırma sürüyor. Şarkıcının son anlarının yer aldığı ev içi güvenlik kamerası görüntüleri, ses çözümlemesi yapıldı. Şüpheli ölümün perde arkası aralanırken bir süredir soruşturma kapsamında öne sürülen Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşının yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine gözaltı kararı verildi. Peki Güllü'nün kızı Tuğyan kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı, neden gözaltına alındı, ifadesi ne oldu?

        Giriş: 11.12.2025 - 11:56 Güncelleme: 11.12.2025 - 15:34
        1

        Güllü’nün kızı Tuğyan ile ilgili son dakika haberleri araştırılıyor. Şarkıcı Güllü ölüm sebebi araştırılırken soruşturma kapsamında, Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu İstanbul'da gözaltına alındı. Çelişkili ifadelerde bulunan ve Büyükçekmece’de kaçma planları yapan Güllü’nün kızı Tuğyan üzerindeki şüpheler arttı. Peki Güllü’nün kızı Tuğyan kimdir, tutuklandı mı, son durum nedir?

        2

        GÜLLÜ’NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER GÖZALTINA ALINDI

        Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

        Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Gülter ve Ulu ile İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde oldukları belirlenen kişi ve ulaşımlarını sağlayan bir kişinin daha gözaltına alındığı ortaya çıktı.

        Bilirkişilerin Tut'un düştüğü yerdeki incelemelerini göz önünde bulunduran Başsavcılık, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığındayken valizleriyle yakalandıkları belirtilen Gülter ve Ulu'nun, canlandırma sırasında verdikleri ifadeler ile 3 farklı zamanda verdikleri ifadelerin çelişkili olduğunu değerlendirdi.

        Bunun üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu kişilerle ilgili fiziki ve teknik takip başlatıldı.

        Gülter ve Ulu'nun kuvvetli somut delillerin dosyaya girmesiyle "kasten öldürme" suçundan gözaltına alındığı soruşturma kapsamında gizlilik kararı da verildi.

        Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, titiz çalışma yürüttüklerini belirterek, "Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli ve gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri." ifadelerini kullandı.

        3

        TUĞYAN VE ARKADAŞI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

        ‘GİZLİLİK NEDENİYLE RAPORLARIN GELİP GELMEDİĞİNİ BİLMİYORUZ'

        Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘kasten öldürme’ şüphesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki sorguları devam eden, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun avukatları gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle, güvenlik kamerası görüntülerindeki ses analizleri ile bilirkişi raporunun gelip gelmediğine ilişkin bilgilerinin olmadığını belirten Avukat Aycan Sevsay, “Kamuoyunun da bildiği üzere müvekkillerimiz dün gece itibarıyla gözaltına alınmışlardır. Bu sabah itibarıyla da dosyaya gizlilik kararı getirilmiştir. Bu nedenle bilirkişi raporu ile ses analiz raporunun dosyaya girip, girmediğini bilemiyoruz. Uzun bir bekleyişin sonunda müvekkillerimiz ile emniyette görüşmelerimizi sağladık. Kendileri bu aşamadan sonra ifade için savcılığa sevk edilecekler. Dosyayla ilgili gereken açıklamayı savcılık da yapmıştır. Beklenen raporlar dosyaya girdikten sonra biz de gerekli açıklamayı yapacağız” ifadelerini kullandı.

        4

        'KAÇMA ŞÜPHESİ YOKTUR'

        Müvekkillerin kaçma şüphesi olmadığını belirten Avukat Rahmi Çelik ise "Müvekkilimin net bir şekilde kaçma şüphesi yoktur. Bu hususu özellikle belirtmek istiyoruz. Müvekkilimin barınacak yeri olmadığından, geçici süreliğine arkadaşının evine gitmiştir, konu bundan ibarettir" dedi.

        5

        VALİZLERLE KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR KAMERADA

        Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde İstanbul'da kaldıkları evden valizlerle kaçmaya çalışırken gözaltına alınan sanatçının kızı ve arkadaşının valizlerle binadan çıktığı anlar, binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

        Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki 2 kişi valizlerini hazırlayıp yurt dışına kaçmak için hazırlanırken gözaltına alındı. O anlar ise şüphelilerin kaldıkları binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

        6

        TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER KİMDİR?

        Tuğyan Gülter, 1998 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul'da doğup büyümüştür. Tuğyan Ülkem'in babası, 90'lı yıllarda müzik yapımcılığı yapan Gürol Gülter'dir. Güllü ile 1996-2002 yılları arasında evli kalan Gülter, Tuğyan ve Tuğberk'in babasıdır.

