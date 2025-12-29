Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter: Ablam katilse bunu Kervan için yapmış olabilir

26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz haftalarda; "Tasarlayarak yakınını kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter

Yaşananların ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'nün şüpheli ölümüne tutuklanan ablası Tuğyan Ülkem'e ilişkin olarak konuştu.

Tuğberk Yağız Gülter, katıldığı bir programda; "Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak bundan sonra merak edilen ne varsa yanıtlayacağım. Ablam hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek biridir. Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem ancak böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri de vardır. Herkes gibi benim de gerçeğin ortaya çıkmasını istemem doğam. Ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Güllü ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter

Tuğberk Yağız Gülter, annesinin hayatını kaybettiği gece Kartal'daki evinde uyuduğunu ve ablasının kendisini saat 01.42'de çığlıklar içinde aradığını, ardından yola çıktıklarını belirtti. Saat 03.10'da Çınarcık'a ulaştıklarını kaydeden Gülter, bu bilgilerin operatör kayıtlarıyla da net olduğunu vurguladı.

Cenazede ve kamera karşısında 'Donuk' görünmesine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Tuğber Yağız Gülter, bunun yaşadığı şoktan kaynaklandığını belirterek, "Evet; donuktum. Çünkü dondum. İçeride annem vardı. Daha fazlası yok" ifadelerini kullandı. Tuğberk Yağız Gülter, cenazede sık sık "Özür dilerim" demesinin sebebini de açıklayarak, şu ifadeleri kullandı: Ben ağlayan biri değilim. Annem bana 'Güçlü ol, insanları toparla, sonra yalnızken ağla' derdi. Hastanede anneme söz verdim; güçlü olacaktım. Tabutun anneme ait olduğunu idrak ettiğimde ağladım ve verdiğim sözden dolayı ondan özür diledim. ANNESİNİN NEDEN KAMERA TAKTIRDIĞINI AÇIKLADI Annesinin teknolojiyi sevdiğini belirten Tuğberk Yağız Gülter, kameraların eve yerleştirilme sürecini anlattı. İstanbul'a taşındıktan sonra annesinin de evi ziyaret ettiğini aktaran Gülter, bir gün annesine telefonla ulaşamayınca evdeki kamera üzerinden seslendiğini, annesinin de bu durumu eğlenceli bulduğunu öne sürdü. Annesi, ablası ve ablasının erkek arkadaşı Kervan arasında uzun süredir ciddi bir gerilim yaşandığını iddia eden Tuğberk Yağız Gülter, özellikle annesi ile Kervan'ın arasının çok kötü olduğunu belirtti. Gülter, annesinin uzun zamandır Kervan'ı sevmediğini iddia etti.