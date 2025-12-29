Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter: Ablam katilse bunu Kervan için yapmış olabilir

        Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter: Ablam katilse bunu Kervan için yapmış olabilir

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümüne ilişkin tutuklanan ablası Tuğyan Ülkem Gülter hakkında konuştu. Gülter, savcılığa verdiği "Ablam katilse bunu Kervan için yapmış olabilir" sözünü tekrarlarken annesinin cenazesindeki tavrına ve "Özür dilerim" sözüne açıklık getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 09:20 Güncelleme: 29.12.2025 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cenazedeki haline açıklık getirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz haftalarda; "Tasarlayarak yakınını kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

        Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter
        Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter

        Yaşananların ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'nün şüpheli ölümüne tutuklanan ablası Tuğyan Ülkem'e ilişkin olarak konuştu.

        Tuğberk Yağız Gülter, katıldığı bir programda; "Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak bundan sonra merak edilen ne varsa yanıtlayacağım. Ablam hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek biridir. Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem ancak böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri de vardır. Herkes gibi benim de gerçeğin ortaya çıkmasını istemem doğam. Ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır" ifadelerini kullandı.

        REKLAM
        Güllü ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter
        Güllü ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter

        Tuğberk Yağız Gülter, annesinin hayatını kaybettiği gece Kartal'daki evinde uyuduğunu ve ablasının kendisini saat 01.42'de çığlıklar içinde aradığını, ardından yola çıktıklarını belirtti. Saat 03.10'da Çınarcık'a ulaştıklarını kaydeden Gülter, bu bilgilerin operatör kayıtlarıyla da net olduğunu vurguladı.

        Cenazede ve kamera karşısında 'Donuk' görünmesine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Tuğber Yağız Gülter, bunun yaşadığı şoktan kaynaklandığını belirterek, "Evet; donuktum. Çünkü dondum. İçeride annem vardı. Daha fazlası yok" ifadelerini kullandı.

        Tuğberk Yağız Gülter, cenazede sık sık "Özür dilerim" demesinin sebebini de açıklayarak, şu ifadeleri kullandı: Ben ağlayan biri değilim. Annem bana 'Güçlü ol, insanları toparla, sonra yalnızken ağla' derdi. Hastanede anneme söz verdim; güçlü olacaktım. Tabutun anneme ait olduğunu idrak ettiğimde ağladım ve verdiğim sözden dolayı ondan özür diledim.

        REKLAM

        ANNESİNİN NEDEN KAMERA TAKTIRDIĞINI AÇIKLADI

        Annesinin teknolojiyi sevdiğini belirten Tuğberk Yağız Gülter, kameraların eve yerleştirilme sürecini anlattı. İstanbul'a taşındıktan sonra annesinin de evi ziyaret ettiğini aktaran Gülter, bir gün annesine telefonla ulaşamayınca evdeki kamera üzerinden seslendiğini, annesinin de bu durumu eğlenceli bulduğunu öne sürdü.

        Annesi, ablası ve ablasının erkek arkadaşı Kervan arasında uzun süredir ciddi bir gerilim yaşandığını iddia eden Tuğberk Yağız Gülter, özellikle annesi ile Kervan'ın arasının çok kötü olduğunu belirtti. Gülter, annesinin uzun zamandır Kervan'ı sevmediğini iddia etti.

        Aralık 2024'te bir açılışta çekilen fotoğrafta; sırasıyla Tuğyan Ülkem Gülter, Güllü, Kervan Eminoğlu ve Tuğberk Yağız Gülter yan yana görülüyor.
        Aralık 2024'te bir açılışta çekilen fotoğrafta; sırasıyla Tuğyan Ülkem Gülter, Güllü, Kervan Eminoğlu ve Tuğberk Yağız Gülter yan yana görülüyor.
        REKLAM

        "ANNEM ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEDEN KORKMAZDI"

        Kameraların eve yerleştirilmesinin korku ya da güvenlik kaygısıyla ilgili olmadığını öne süren Tuğberk Yağız Gülter, annesinin böyle bir korkusu bulunmadığını belirterek; "Annem Allah'tan başka kimseden korkmazdı" dedi.

        Tuğberk Yağız Gülter, olay günü kameralardan bazılarının devre dışı olmasının teknik nedenlere dayandığını öne sürdü. Mutfaktaki kameranın fişinin, mikrodalga fırına başka bir cihaz takılması sırasında çekilmiş olabileceğini söyledi.

        "KATİL İSE KERVAN İÇİN YAPMIŞTIR"

        Tuğberk Yağız Gülter; "Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem. Ancak ablam, hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek bir karaktere sahiptir. Herkes gibi benim de gerçeğin ortaya çıkmasını istemem doğam. Ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beyoğlu'nda yangın! Çatıya sığındılar

        Beyoğlu'nda 4 katlı bir binanın 1'inci katında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında çeşitli patlamalar meydana gelirken, bina sakini 2 kişi çatıya sığındı

        #Güllü
        #Tuğberk Yağız Gülter
        #Tuğyan Ülkem Gülter
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!