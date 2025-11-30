Habertürk
        Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter ilk kez konuştu - Magazin haberleri

        Güllü’nün eski eşi Gürol Gülter ilk kez konuştu

        Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili tartışmalar sürerken, eski eşi Gürol Gülter ilk kez konuştu. Gülter, hem cinayet şüphesi hem de hayat sigortası iddialarına değindi; "Her şey birbirine karışmış"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2025 - 00:46 Güncelleme: 30.11.2025 - 00:54
        Güllü'nün eski eşi ilk kez konuştu
        Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili iddialar gündemi meşgul etmeye devam ederken, merhume şarkıcının eski eşi Gürol Gülter ilk kez Habertürk’ten Öznur Karslı’ya konuştu.

        26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili tartışmalar sürerken, olayda başta kızı Tuğyan Ülkem Gülter olmak üzere çocuklarının “cinayet şüphesiyle” anılması gündemde geniş yer tuttu. Ayrıca Güllü’nün hayat sigortası yaptırdığı ve çocukların ölümün ardından bu parayı talep ettiği iddiaları da öne sürüldü.

        Gürol Gülter, yaşanan süreçle ilgili ilk kez konuştu ve şunları söyledi; "Filmin sonunu ben de çok merak ediyorum. Çok sıkıldık. Benim de kafam karman çorman ama toz konduramıyorum. Her şey çok karman çorman. Her şey iç içe geçmiş. At izi it izine karışmış. Şoktayım… İki türlü şoktayım: Bir, ‘Ateş olmayan yerden duman çıkmaz’ diye; bir de ‘Ne alaka?’ diye… Bu kadarı da olmaz yani."

        "Siz çocuğunuza böyle bir suçlamayı ya da iddiayı kondurabiliyor musunuz? ‘Annemi öldüreceğim, öldürmek istiyorum, senin çevren çoktur’ diye bir ifade var. Bu da sizi şaşırtmıştır." sorusuna Gürol Gülter şu yanıtı verdi; "Kondurmuyorum, asla. Tuğyan, o kadar akılsız biri değil. Hep dilindeydi; bana da dediği olmuştur yani ‘Allah kahretsin ya, yine mi…' diye. Annesiyle ilgili bana da dediği şeyler olmuştur"

        Güllü’nün alkol tüketimi ve çocuklarla geçmişte yaşanan olaylara da değinen Gürol Gülter, hayat sigortası iddialarıyla ilgili ise şu açıklamayı yaptı; "Öyle bir şeyi layık görüp yaptırdıysa da… Ölmüş gitmiş kadın; teşekkür ederim ama konunun benimle hiçbir ilgisi yok. Ne ben ona poliçe yaptırdım. Kendime yaptırırım, ona niye yaptırayım ki?"

        "Sizinle böyle bir paylaşımı da olmadı değil mi?" sorusuna ise Gürol Gülter şu yanıtı verdi; "Yok yok, kesinlikle inanmıyorum. Ben yaptırmadım. Kendisi gidip hayat sigortası yaptırır mı? Vallahi bilmiyorum ama hiç sanmıyorum. İnanmam yani."

        "Tuğyan hanım ve oğlunuz Tuğberk bey, dördüncü gününde bu sigorta acentasına gidip bu teminatı istiyorlar. Fakat ölüm şüpheli olduğu için acente bunu kabul etmiyor" şeklindeki iddiaya ise; "Böyle olaylarda hiç haberim yok. Onların kendi meseleleri. Zaten aram pek yok. Bilemem yani… Kendi iradeleriyle ne yaparlar, ne yapmazlar."

