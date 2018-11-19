Gülperi 11. fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen Gülperi 10. bölümün ardından Gülperi 11. bölümde yaşanacaklar Gülperi izleyicileri tarafından merak ediliyor. Gelecek bölümle ilgili önemli ipuçlarını taşıyan Gülperi 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, gelecek bölümde neler yaşanacak? İşte, Gülperi 11. bölüm fragmanı...
"BU ÇOCUK KAÇIRILDIYSA SENİN YÜZÜNDEN!"
Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 11. bölüm tanıtımı yayınlandı. Can’ın kaçırılması Gülperi ve çocukları perişan ederken, duyulan çığlık sesi gerilimi arttırıyor. Kadir’in Şeyma’ya “Bu çocuğa bir şey olsun bak bakalım bir daha Artemis’in yüzünü görebiliyor musun? Bugün bu çocuk kaçırıldıysa senin yüzünden!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda yerde hareketsiz yatan Can’a neler olacağı merakla bekleniyor.
GÜLPERİ 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 10. bölümünde Kadir’in söyledikleri karşısında suskun kalarak Kadir’i hayal kırıklığına uğratan Gülperi, gerçek duygularıyla savaştı. Seyit’in anlattıklarından sonra yanlış karar verdiğini anlayan Hasan, Selen’in yardımıyla hatasını telafi etmeye çalıştı. Yakup’un planıyla çocukların karşısına çıkan Kader, Hasan’ın sert tepkisiyle karşılaşsa da Gülperi’nin sayesinde kendisini affettirdi. Hapishaneden hastaneye kaldırılan Ejder kaçmayı başararak, intikam beslediği Gülperi’nin peşine düştü.
GÜLPERİ NE ZAMAN?
Yönetmenliğini Cem Karcı’nın senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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