Gülperi 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Can'ın annesinden koparıldığı ve gözyaşının sel olduğu fragman sonrası izleyicilerin gözü gelecek bölümde yaşanacaklara çevrildi. Peki; Gülperi, Can'ı geri alabilecek mi? İşte, Gülperi 14. bölüm ile ilgili ipuçlarını taşıyan Gülperi 14. bölüm fragmanı...
"AFFET BENİ!"
Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 14. bölüm tanıtımı yayınlandı. Can’ın gözyaşları içinde Gülperi ve kardeşlerinden koparıldığı tanıtımda Gülperi, gitmesine engel olamadığı Can’dan af diliyor. Yakup sert sözleriyle Hasan’ın sınırlarını zorlarken Kadir, Eyüp Taşkın dosyasını eline alıyor. Elinde çakmakla görülen gizemli kişinin kim olduğu merak uyandırırken, perişan olan Gülperi ve çocukların Can için neler yapacağı merakla bekleniyor.
GÜLPERİ 13. BÖLÜM ÖZETİ
Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 13. bölümünde Gülperi, büyük bir çabanın sonucunda Can’a ulaşsa da oğlunun duyamadığı gerçeğiyle yıkıldı. Can’a uygulanacak tedavi masraflarını karşılayamayan Gülperi’nin yardımına yine Kadir koştu. Kadir ve Şeyma’nın boşanıyor olduğu gerçeğini hazmetmeye çalışan Artemis, Hasan ve Selen’in yakınlaşmasıyla zor zamanlar geçirdi. Şeyma, Gülperi’nin Can’ın kaçırılmasında kusurları olduğunu dile getirerek, çocukların devlet korumasına alınmasını istedi. Şeyma’nın itirazını kabul eden hakim, çocukları Gülperi’den alarak, sevgi evine yerleştirdi.
Kadir ise Şeyma’nın yaptığı hamleleri öngörmeye çalıştı ancak bu defa Şeyma ondan bir adım öndeydi. Ejder’in mezarı başına gelen gizemli kişinin merak uyandırdığı bölümde Kadir’in temsil ettiği Gülperi ve Şeyma’nın temsil ettiği Yakup çocuklar için yeniden karşı karşıya geldi ve hâkimin kararını etkilemek için iki taraf da ellerindeki bütün bilgileri ortaya döktü. Gülperi merakla hâkimin kararını beklerken iki aileyi de etkileyecek büyük bir sürpriz onları bekliyordu. Bedriye ve Hasan’ın velayeti annede kalırken, Can’ın velayetinin dedesi Yakup’a verildi. Peki, çocukları için mücadelesinden hiç vazgeçmeyen Gülperi oğlu Can için ne yapacaktı?
GÜLPERİ NE ZAMAN?
Yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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