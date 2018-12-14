Yapımcılığını TİMS&B Productions’un üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın yazdığı, yönetmen koltuğuna Metin Balekoğlu’nun oturduğu Gülperi’nin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, Aleyna Özgeçen, Emir Özyakışır, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Tolun, Emir Çubukçu, Ezgi Gör gibi başarılı isimler yer alıyor.

Gülperi’nin bu akşam ekrana gelecek 14. bölümünde Can’ın velayetinin Yakup’a verilmesiyle yıkılan Gülperi, Can’ı geri kazanmak için gece gündüz demeden çalışmak için büyük bedeller ödemeye hazırdır.

Hasan ise mahkemede Gülperi’yle ilgili duyduklarının etkisiyle ondan yine uzaklaşır. Kadir yaptıklarına daha fazla dayanamadığı Şeyma’nın önüne boşanma protokolünü yeniden sürer. Anne ve babasının boşanmasına tepkili olan Artemis ise Şeyma’nın Yakup’un avukatı olduğunu öğrenmesiyle bir kez daha yıkılacaktır.

Bedriye’nin başı Damla yüzünden yine derde girerken, Can bir daha annesi ve kardeşlerini göremeyeceğinden korkar. Seyit ise Gülperi’nin karşısına Can’ı geri alabilmesi için beklenmedik bir teklifle çıkagelir.

Şaşkına dönen Gülperi’yi yeni sürprizler beklemektedir.

“Gülperi” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Gülperi’nin 14. Bölüm Tanıtımları!

GÜLPERİ 14. BÖLÜM 2. FRAGMAN

GÜLPERİ 14. BÖLÜM 1. FRAGMAN

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