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Gülperi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gülperi dizisi ile ilgili detaylar

Gülperi dizisi ilk bölümüyle 14 Eylül akşamı izleyiciyle buluştu. Gülperi'nin çocuklarına kavuştuğu ilk bölümün sonunda Bedriye'nin annesini terk etmesi izleyiciyi derinden etkiledi. Peki; Gülperi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

15.09.2018 - 01:13 | Güncelleme:

Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, Aleyna Özgeçen, Emir Özyakışır, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Tolun, Emir Çubukçu, Ezgi Gör gibi başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Gülperi dizisi ilk bölümüyle 14 Eylül Akşamı izleyici karşısına çıktı.

GÜLPERİ ÇOCUKLARINA KAVUŞTU

Başına gelen talihsizlikler sonrası açtığı velayet davasını kazanarak çocuklarına kavuşan Gülperi, kızı Bedriye'nin onu terk etmesiyle büyük şok yaşadı. İzleyicilere duygu dolu anlar yaşatan ilk bölümün ardından ikinci bölüm için şimdiden heyecan dorukta. İzleyiciler, ilk bölümün ardından "Gülperi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen açıklığa kavuşturalım Gülperi dizisinin ikinci bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÜLPERİ'NİN HİKAYESİ

Sadece kadın olduğu için haksızlığa, zalimliğe, iftiraya uğramış bir annenin tek umut ışığıdır çocuklarına duyduğu koşulsuz sevgi… En dibe vurmuşken, en büyük acı kalbinden hançerlemişken bile ayakta durmasının sebebi; oğlunun gözlerindeki hüzün, kızının saçının kokusudur. Doğurduğu yavrusunun kanatları güçlenene kadar yanında olmak zorundadır, çünkü bir anne sadece çocukları yanındaysa annedir. Gülperi, eşi Eyüp ve çocukları Bedriye, Hasan ve Can'la küçük mutlu dünyasını ayakta tutmaya çalışırken, Eyüp'ün kaybıyla önce yuvasını kaybeder.

Daha sonra kendisini kayınbiraderi Ejder'den korumak isterken hapse girer. Çıktığında içinde büyüttüğü umut bir anda yerle bir edilir, anlar ki kayınpederi Yakup çocuklarını ona vermeyecektir. Ancak hayatındaki en büyük acıyı, onları geri kazanmak mücadele ederken fark ettiği bir başka gerçek yaşatacaktır: Yakup çocuklarını sadece elinden almamış, kalplerine Gülperi'ye dair nefret tohumları da ekmiştir. Kadir Gülperi'nin bu mücadelesinde ona en büyük desteği veren kişidir, yalnız ve çaresiz Gülperi'nin hayatında sakin ve güven veren duruşuyla küçük de olsa bir umut kapısı aralar.

Yıllar önce tertemiz ve yarım kalmış bir gençlik aşkıyla birbirlerine teğet geçen hayatları, bu zorlu mücadeleyle yeniden birleşmiştir. Gülperi'nin çocuklarının kalbini kazanmak için, onların yeniden annesi olabilmek için var gücüyle sürdürdüğü mücadele hem Kadir'i hem de Gülperi'yi derinden sarsacak, ikisinin de hayat çizgileri hiç beklemedikleri bir yöne çevrilecektir.

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