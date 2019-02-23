Gülperi 22. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Yapımını Tims&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştığı Cuma akşamlarının vazgeçilmez yapımı "Gülperi"nin yeni bölümü nefesleri kesti. Gülperi ve Kadir'in engelleri aşarak bir araya geldiği aşk dolu sahneleri ile Artemis ile Hasan'ın mutlulukları dizinin ilgi odağındaydı. Bölümün sonunda ise Kadir ile Gülperi nihayet evlendi. İşte Gülperi 21. son bölümü ve 22. yeni bölüm fragmanı...

GÜLPERİ 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gülperi 22. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde olacak.

GÜLPERİ 21. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin bu akşam yayınlanan 21. bölümünde; özgürlüğüne kavuşan Kadir ve Gülperi'nin aşk dolu sahneleri izleyenleri mest etti. Ekran başındakilerin haftalardır bir araya gelmesini merakla beklediği aşıkların kavuşması izleyenleri sevince boğdu. Geçtiğimiz bölümde Kadir'in evlilik teklifine Gülperi'nin evet yanıtı vermesiyle birlikte Gülperi ile Kadir evlenmek için nikah masasına oturdu.

Hasan, babasından Kadir'i öldürmeye çalıştığı için hesap sordu. Kadir ile Gülperi nikah masasındayken, Şeyma'nın başı büyük bir derde girdi ve Artemis babasını aradı. Ancak Kadir o anlarda Gülperi ile evlenmek için "evet" diyordu.

GÜLPERİ 21. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN