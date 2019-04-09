Gülperi 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gülperi ekranlara gelen son bölümde Kadir, Hasan’ın silahından çıkan kurşunla yaralanır, hastanede ölüm kalım mücadelesi vermeye başlar. Gülperi bir yandan sevdiği adamın hayatıyla ilgili endişelenirken bir yandan da oğlunun hapse düşmesini önlemeye çalışmaktadır.
GÜLPERİ 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği Gülperi, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
GÜLPERİ 28. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 27. bölümünde Hasan’ın silahından çıkan kurşunla yaralanan Kadir, hastanede ölüm kalım mücadelesi vermeye başladı. Gülperi bir yandan sevdiği adamın hayatıyla ilgili endişelenirken bir yandan da oğlunun hapse düşmesini önlemeye çalıştı. Gülperi, Hasan’ı korumak için Yakup’a emanet etmek zorunda kaldı. Hasan annesinin sevdiği adamı, sevdiği kızın babasını vurduğu için kendisini affetmedi ve konaktan kaçıp gerçekleri itiraf etmek istedi. Şeyma ise Gülperi’nin polise verdiği ifadeden ve Hasan’ın ortada olmamasından şüphelenip işin peşine düştü; Hasan’ın Eyüp’ü vurduğunu öğrendi. Eline Gülperi’nin aleyhine kullanabileceği büyük bir koz geçti.
Artemis babasının vurulmasıyla perişan olurken, Hasan’ın konaktan kaçtığını ve her şeyi polise anlatacağını öğrenen Gülperi ve Kadir, Hasan’ı son anda engellemeyi başardı. Eyüp ise babası Yakup’u kaçırarak bir kulübeye kilitledi. Gülperi, uzun zaman sonra çocuklarıyla ve sevdiği adamla bir arada gerçek bir aile olmayı başardıkları mutlu bir akşam yaşadı. Şeyma, Eyüp’ün eline Hasan’ın Kadir’i vurduğunu itiraf ettiği görüntüleri verdi. Gülperi’yi görüntüleri polise vermekle tehdit eden Eyüp de onu zorla yanına çağırdı. Gülperi, karakola koşarken Eyüp görüntüleri vermek için harekete geçti. Peki Gülperi, Eyüp’ü engelleyebilecek miydi?
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