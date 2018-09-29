Gülperi bu akşam ekranlara gelen 3. bölümüyle yine izleyiciyi ekranlara kilitledi. SHOW TV'nin iddialı dizi Gülperi'de duygu dolu anlar yaşandı. Yapımcılığını TİMS&B Productions’un üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın yazdığı, yönetmen koltuğuna Cem Karcı’nın oturduğu Gülperi’nin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, Aleyna Özgeçen, Emir Özyakışır, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Tolun, Emir Çubukçu, Ezgi Gör gibi başarılı isimler yer alıyor.

GÜLPERİ 3. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Gülperi’nin bu akşam ekrana gelen 3. bölümünde Yakup’un teklifi karşısında şok olan Gülperi, kızının ve kendi özgürlüğünün arasında bir seçim yapmaya zorlanır. Yakup artık Gülperi’yi kıskıvrak köşeye sıkıştırdığına ve torunlarını sonsuza kadar yanına alacağına emindir. Gülperi ise kızından vazgeçmemeye en az Yakup kadar kararlıdır, bu uğurda her türlü bedeli ödemeye de hazırdır.

Gülperi’nin başının yine dertte olduğunu anlayan Kadir, kendi ailesiyle ilgili sorunlarını kısa süreliğine hallederek yeniden Taşkınhan’a gelir. Ve Yakup’un Gülperi’yi de yakından ilgilendiren, herkesten gizlediği bir sırrının olduğunu öğrenir. Can annesine yavaş yavaş yaklaşırken Bedriye ise Ali’nin kendisine yaptıklarından Gülperi’yi sorumlu tutmaktadır. Gülperi çocukları yanında olsa bile onlara ulaşmanın ne kadar zor olduğunu artık iyice anlamıştır. Ancak bu yolda onu bekleyen zorluklara bir yenisi eklenir; hiç ummadığı biri tarafından kendisine kurulan ve hayatını yeniden alt üst edecek olan tuzağın henüz farkında değildir.

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