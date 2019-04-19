Gülperi bu akşam neden yok? sorusu SHOW TV'nin 19 Nisan yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 29. bölüm tanıtımı yayınlandı. Peki Gülperi yeni bölümü ne zaman? İşte Gülperi'ye dair tüm detaylar...
GÜLPERİ NEDEN YOK?
Gülperi, bu akşam idrak edilecek Berat Gecesi için ekranlarda yer alacak özel program nedeniyle yayınlanmayacak. SHOW TV ekranlarında bu akşam önce Pers Prensi: Zamanın Kumları filmi, ardından da Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Berat Kandili programı yayınlanacak.
GÜLPERİ 29. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği Gülperi, yeni bölümüyle 26 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
GÜLPERİ 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Şeyma’nın yaptıklarından dolayı öfkesi dinmeyen Gülperi, Kadir’e çok sert sözlerle çıkışırken hapishaneye giren Hasan’ı büyük tehlikeler bekliyor. Kadir, Hasan’ı belaya bulaşmaması için uyarırken Hasan, Artemis’ten kaydı verenin Şeyma olduğunu öğreniyor. Gülperi’nin sözleri karşısında Artemis’in teselli ettiği Kadir’in neler yapacağı ise merakla bekleniyor.
SHOW TV YAYIN AKIŞI - 19 NİSAN
06.00 Güldüy Güldüy Show Çocuk - Tekrar
08.00 Kendine İyi Bak - Yeni Bölüm
10.00 Kuaförüm Sensin - Yeni Bölüm
13.00 Gelin Evi - Yeni Bölüm
15.00 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la Yeni Bölüm
18.45 Show Ana Haber - Canlı
20.00 Pers Prensi: Zamanın Kumları
22.30 Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Berat Kandili - Canlı
00.00 Gülperi - Tekrar
02.30 Nöbet - Tekrar
05.00 Lezzet Akademisi - Tekrar
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.