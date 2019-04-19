Gülperi bu akşam neden yok? sorusu SHOW TV'nin 19 Nisan yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 29. bölüm tanıtımı yayınlandı. Peki Gülperi yeni bölümü ne zaman? İşte Gülperi'ye dair tüm detaylar...

GÜLPERİ NEDEN YOK?

Gülperi, bu akşam idrak edilecek Berat Gecesi için ekranlarda yer alacak özel program nedeniyle yayınlanmayacak. SHOW TV ekranlarında bu akşam önce Pers Prensi: Zamanın Kumları filmi, ardından da Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Berat Kandili programı yayınlanacak.

GÜLPERİ 29. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği Gülperi, yeni bölümüyle 26 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

GÜLPERİ 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Şeyma’nın yaptıklarından dolayı öfkesi dinmeyen Gülperi, Kadir’e çok sert sözlerle çıkışırken hapishaneye giren Hasan’ı büyük tehlikeler bekliyor. Kadir, Hasan’ı belaya bulaşmaması için uyarırken Hasan, Artemis’ten kaydı verenin Şeyma olduğunu öğreniyor. Gülperi’nin sözleri karşısında Artemis’in teselli ettiği Kadir’in neler yapacağı ise merakla bekleniyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI - 19 NİSAN

06.00 Güldüy Güldüy Show Çocuk - Tekrar

08.00 Kendine İyi Bak - Yeni Bölüm

10.00 Kuaförüm Sensin - Yeni Bölüm

13.00 Gelin Evi - Yeni Bölüm

15.00 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la Yeni Bölüm

18.45 Show Ana Haber - Canlı

20.00 Pers Prensi: Zamanın Kumları

22.30 Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Berat Kandili - Canlı

00.00 Gülperi - Tekrar

02.30 Nöbet - Tekrar

05.00 Lezzet Akademisi - Tekrar