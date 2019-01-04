Gülperi 17. yeni bölümü bu akşam neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Gülperi dizisi normalde her hafta Cuma günleri saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte Gülperi'nin yeni bölümüne dair detaylar...

GÜLPERİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Gülperi'nin bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

GÜLPERİ 17. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gülperi'nin bu akşam yayınlanmayan 17. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecektir. Gülperi 17. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.

GÜLPERİ 16. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Eyüp’ün gelişiyle şok olan Gülperi, ona geçmişin hesabını vermek zorunda kalır ve kapatmak için uğraştığı Bedriye’nin derin yarası yeniden açılır. Ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Eyüp ise çıldırır ve hemen harekete geçer. Hasan ve Bedriye babalarının gelişiyle mutlu olsalar da, Can evde bir şeylerin ters gittiğini anlar. Fatma, Yakup’un yaptığı kötülükleri öğrenince beklenmedik bir karar verir. Gülperi ve Kadir’in aynı yerde oturduğunu öğrenen Şeyma ise çılgına döner. Eyüp geldiği için darmadağın olan Kadir ise pes etmez ve onun kayıp yıllarını araştırmaya devam eder. Öğrendiği gerçeklerle Gülperi ve çocukların da hayatının tehlikede olduğunu anlar. Gülperi ise çocuklarının mutluluğu ve Kadir’e duyduğu aşk arasında zor bir seçimin eşiğine gelir.

Yapımcılığını TİMS&B Productions’un üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın yazdığı, yönetmen koltuğuna Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Gülperi’nin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, Aleyna Özgeçen, Emir Özyakışır, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Tolun, Emir Çubukçu, Ezgi Gör gibi başarılı isimler yer alıyor.

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