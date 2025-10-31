Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle sosyal medyanın gündeminde

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan 'Vahşi Gelin', 'Ah Nerede', 'Alev Alev' ve 'Cici Kız', 'Paramparça' gibi yapımlarla hafızalara kazınan usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, hem oyunculuk kariyeri hem de zarafetiyle yıllarca adından söz ettirdi.

Zaman zaman sosyal medya platformu X'te gündeme gelen Gülşen Bubikoğlu, bir kez daha güzelliğiyle kullanıcıların ilgisini çekerek Trend Topic oldu.

Takipçileri, usta oyuncuya övgü dolu sözler yağdırdı.

REKLAM

Sosyal medyada Gülşen Bubikoğlu için yapılan yorumlar arasında; "Gülşen Bubikoğlu Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri", "Güzelliği diye bir gerçek var", "Yeşilçam’ın en zarif oyuncusu", "Türk sinemasının en değerli isimlerinden", "Senden daha güzeli hiç olmadı" gibi ifadeler öne çıktı.

Fotoğraflar: Instagram