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Uzun süredir Ozan Çolakoğlu ile birlikte albüm kayıtları için Londra'da bulunan Gülşen, geçtiğimiz gün bir otelin 'Kışa Merhaba' partisi için Türkiye'ye geldi. Şarkıcı, yeni albümünü yılın ilk aylarında çıkaracağının müjdesini sahneden verdi.

Geçtiğimiz yıl 'Bir İhtimal Biliyorum' adlı teklisiyle müzik listelerinin en çok dinlenen şarkısına imza atan sanatçı, yeni albümündeki tüm söz ve müzikleri yine kendisi hazırlıyor.

ALBÜM ÖNCESİ EDİS'LE DÜET

Gülşen, Edis'le birlikte seslendirecekleri ve ocak ayında yayınlanacak olan şarkıları için de gece gündüz çalışıp dinleyici karşına çıkmak için gün sayıyor.