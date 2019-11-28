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Geçtiğimiz günlerde saçlarını sarıya boyatarak imaj değiştiren Edis Görgülü, bugün 29 yaşına bastı. Gülşen, yakın arkadaşı Edis'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

"HER HALİNDE PARLAMAYA DEVAM"

Edis'in fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Gülşen, paylaşımına, "İyi ki doğmuşsun benim canım. Dostum, yoldaşım, arkadaşım, kıymetli bebelağım. Her yeni yaşında, her halinle parlamaya devam" notunu düştü.

Edis, ünlü şarkıcının paylaşımına, "İyi ki hayatımdasın kıymetli ruhum benim. Dert ortağım, suç ortağım" yorumunu yaptı. Gülşen ise Edis'e "Suçumuz sevmek" şeklinde yanıt verdi. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

EDİS'TEN 'TÜKENMİŞLİK SENDROMU' AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından bütün paylaşımlarını kaldırarak ve imaj değiştirerek hayatında radikal değişiklikler yapan Edis'in geçtiğimiz günlerde tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddia edilmişti.

Çıkan haberlerin ardından Edis, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Tükenmişlik sendromu yalanını ve "Beyaz sayfa açıyorum, yenileniyorum" gibi daha da vahim olan başka bir yalan açıklamayı, ben yapmışçasına yayınlayan tüm dijital ve yazılı basın ile Istagram magazin hesaplarına hukuki işlem başlatacağımı buradan duyurmak isterim.