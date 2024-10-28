Gülşen'in babası Arslan Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Gülşen'in hayatını kaybeden babası Arslan Bayraktar, memleketi Ordu'da toprağa verildi
Gülşen Çolakoğlu'nun babası Arslan Bayraktar, Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Konser için Gürcistan'ın Batum şehrinde olan Gülşen Çolakoğlu, aldığı acı haberin ardından İstanbul'a döndü.
Arslan Bayraktar'ın cenazesi Gaziantep'ten alınarak memleketi Ordu'nun Altınordu ilçesine getirildi. Burada evlerinin önünde helallik alınırken, ünlü şarkıcı Gülşen de taziyeleri kabul etti.
Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gülşen, gözyaşlarını tutamadı.
Öğle namazını müteakip evlerinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Arslan Bayraktar, toprağa verildi.