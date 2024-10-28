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        Haberler Magazin Gülşen'in babası Arslan Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Gülşen'in babası Arslan Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı

        Ünlü şarkıcı Gülşen'in hayatını kaybeden babası Arslan Bayraktar, memleketi Ordu'da toprağa verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:18 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:18
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        Babası son yolculuğuna uğurlandı
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        Gülşen Çolakoğlu'nun babası Arslan Bayraktar, Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu, 79 yaşında hayatını kaybetti.

        Konser için Gürcistan'ın Batum şehrinde olan Gülşen Çolakoğlu, aldığı acı haberin ardından İstanbul'a döndü.

        Arslan Bayraktar'ın cenazesi Gaziantep'ten alınarak memleketi Ordu'nun Altınordu ilçesine getirildi. Burada evlerinin önünde helallik alınırken, ünlü şarkıcı Gülşen de taziyeleri kabul etti.

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        Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gülşen, gözyaşlarını tutamadı.

        Öğle namazını müteakip evlerinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Arslan Bayraktar, toprağa verildi.

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        #gülşen
        #Arslan Bayrakta
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