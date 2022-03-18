Gümüş Suyu Nedir ve Ne İşe Yarar? Gümüş Suyunun Faydaları ve Zararları Neler?

Gümüş suyunun faydaları... 0:00 / 0:00

Son dönemlerde kişiler arasında popülerliği giderek artan gümüş suyu, tıbbi olarak da onaylanmış bir içecektir. İnsan sağlığı için zararlı bakteri, mantar ve virüsler bu gümüş suyunun içerisindeki gümüşler ile temas ettiğinde ölür. Böylelikle enfeksiyon, akne ve cilt enfeksiyonları gibi hastalıkların ortaya çıkmasını engeller. İşte gümüş suyu hakkında merak edilen her şey yazının devamında.

Gümüş Suyu Nedir?

Gümüş suyunun içeriğinde yer alan koloidler maddenin en küçük halidir. Homojen görünümlüdür. Görünmeyecek kadar küçük olan bu maddeler saf sudan farksızdır. Gümüş suyu Amerika’da 1930 yıllarına kadar ilaç formunda kullanılmıştır. Antibiyotik etkisi bulunur.

Gümüş Suyu Faydaları

Gümüş suyu akciğerde meydana gelen ana hava yollarının şişmesini engeller.

Mesane şişmesine iyi gelir.

Kan enfeksiyonunu önler.

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunur.

Kronik yorgunluğa iyi gelir.

Şeker hastalığının tedavisinde olumlu etkileri bulunur. İshal problemine iyi gelir.

Sindirime iyi gelir.

Gıda zehirlenmeleri problemlerinde kullanılır.

Safrakesesi problemlerine iyi gelir.

Bel soğukluğu tedavisinde kullanılır. Saman nezlesine iyi gelir.

HIV/ AIDS hastalıklarında kullanılır.

Sıtmaya iyi gelir.

Doğum sonrası komplikasyonları engellemek için kullanılır.

Nefes darlığına iyi gelir.

Sedef hastalığına iyi gelir. Mide ülserine iyi gelir.

Gümüş Suyu Zararları

Gümüş suyunun kullanımı ağız yolu ile sanılsa da aslında ağız yolundan alınmamalıdır. Eğer gümüş suyu ağızdan alınırsa dalak, beyin, kas, karaciğer, deri ve böbrekte gümüş birikimine yol açabilir. Diş etlerinde de mavi bir görünüme yol açabilir. Bunun yanı sıra ciltteki melatin oranının artmasına ve vücutta renk değişimine neden olur.

Gümüş Suyu Ne İşe Yarar?

Gümüş suyu ne işe yarar kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer alır. Gümüş suyunun faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da paylaşılmaktadır. Gümüş suyu idrar yolundan bağışıklığa kadar pek çok alanda işe yarar.

Gümüş Suyu Cilde Faydaları

Gümüş suyunun cilde pek çok faydası bulunur. Kaşıntı ve tahrişe iyi gelir. Bunun yanı sıra kızarıklara da iyi gelir. Gümüş suyunun güneş yanıklarında da iyileştirici özelliği bulunur.

Gümüş Suyu Göze Faydaları

Gümüş suyunun göz sağlığına da iyi geldiği bilinir. Özellikle göz enfeksiyonlarının iyileşmesi için gümüş suyu kullanımı tercih edilebilir.

Gümüş Suyu Nasıl Kullanılır?

Gümüş suyu her ne kadar sağlık için faydalı olsa da doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır. Bunun yanı sıra gümüş suyunun kullanımı hastalıklara göre de değişiklik göstermektedir.