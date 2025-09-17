Habertürk
        Gümüşhane'de 5 köye "şap" karantinası | Son dakika haberleri

        Gümüşhane'de 5 köyde "şap hastalığı" karantinası

        Gümüşhane'de şap hastalığı şüphesi üzerine 5 köyde karantina kararı alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 18:22 Güncelleme: 17.09.2025 - 18:22
        Gümüşhane'de 5 köye "şap" karantinası
        Gümüşhane'nin Kürtün İlçesine bağlı Yukarı Karadere köyünden gelen ihbarın ardından Kürtün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personelleri bölgeye ulaşarak inceleme yaptı.

        Ölen hayvan üzerinde yapılan kontroller ve alınan numuneler sonucunda, ön belirtilerdeki şap hastalığı şüphesi nedeniyle Kürtün ilçesine bağlı Yukarı Karadere, Beytarla, Tilkicek, Aktaş ve Sapmaz köylerinde karantina kararı alındı.

        Öte yandan, şap hastalığına karşı Gümüşhane genelindeki büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışmalarının hızla devam ettiği öğrenildi.

        #yerel haberler
        #Gümüşhane Haberleri
        #şap karantinası
