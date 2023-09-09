Gümüşhane'de 6 katlı apartman cami hayrete düşürdü

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Buraya hem cami hem Kur'an kursu hem de yurt yapalım diye yola çıktık. Gümüşhane’de arsa sorunu çok. Her taraf kayalıklarla dolu, arsa olmadığı için bu kayalıkları kırarak yaptık. Buradan 10 bin metreküp taş çıkardık. Alanımız kısıtlı olduğundan ve zemin de yüksek olduğundan dolayı burayı 5 kat yaptık ve camimizin girişini yukarıdaki yoldan verdik.

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Binanın alt katı market olarak kullanılıyor. Marketin kira geliri Kur'an kursumuzun hizmetlerinde kullanılıyor. Yaşlılarımızın çıkabilmesi için asansör de var. Gönül isterdi ki tek katlı camilerimiz olsun ancak burada arsa sıkıntısı olması dolayısıyla böyle yaptık. Olumlu ve olumsuz tepkiler oluyor bunları biz kabul ediyoruz. '6 katlı cami olur mu' diyorlar ancak alttaki katların ne amaçla kullanıldığını bilmedikleri için üstteki kubbeye bakarak caminin 6 kat olduğunu zannediyorlar" dedi.