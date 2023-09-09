Gümüşhane'de 6 katlı apartman cami hayrete düşürdü
Gümüşhane'de olumsuz arazi şartları nedeniyle kayalık alanda inşa edilen ve çevre sakinleri tarafından '6 katlı cami' olarak isimlendirilen caminin inşaatında sona gelinirken, yapı ilginç mimarisiyle görenleri hayrete düşürüyor
Gümüşhane'nin Oltanbey mahallesinde yapımına 2014 yılında başlanan cami mimarisiyle görenleri şaşırtıyor. Kısa bir süre içerisinde tamamlanması planlanan yapının ilk iki katı market ve kafeterya, üç katı ise kız Kur'an kursu olarak hizmet verirken, en üst katında da bin kişilik iki katlı Mescid-i Aksa Camii yer alıyor.
Caminin arazi şartları ve arsa sıkıntısı nedeniyle 5 kat üzerine inşa edildiğini söyleyen inşaat sorumlusu Mürsel Gergin, vatandaşların burayı '6 katlı cami' olarak adlandırdığını ve caminin girişinin üst kısımda bulunan yol üzerinde olduğunu söyledi.
"6 KATLI CAMİ Mİ OLUR DİYORLAR"
İnşaatın bitmek üzere olduğunu söyleyen inşaat sorumlusu Mürsel Gergin, "Burası kayalık bir semtti. Burada kayaları kırarak konutlar yapıldı. Konutlar yapılırken bu arazi de ibadet alanı olarak belirlendi.
Buraya hem cami hem Kur'an kursu hem de yurt yapalım diye yola çıktık. Gümüşhane’de arsa sorunu çok. Her taraf kayalıklarla dolu, arsa olmadığı için bu kayalıkları kırarak yaptık. Buradan 10 bin metreküp taş çıkardık. Alanımız kısıtlı olduğundan ve zemin de yüksek olduğundan dolayı burayı 5 kat yaptık ve camimizin girişini yukarıdaki yoldan verdik.
Binanın alt katı market olarak kullanılıyor. Marketin kira geliri Kur'an kursumuzun hizmetlerinde kullanılıyor. Yaşlılarımızın çıkabilmesi için asansör de var. Gönül isterdi ki tek katlı camilerimiz olsun ancak burada arsa sıkıntısı olması dolayısıyla böyle yaptık. Olumlu ve olumsuz tepkiler oluyor bunları biz kabul ediyoruz. '6 katlı cami olur mu' diyorlar ancak alttaki katların ne amaçla kullanıldığını bilmedikleri için üstteki kubbeye bakarak caminin 6 kat olduğunu zannediyorlar" dedi.
"MÜTEAHHİT GÜNAHLARINI AFFETTİRMEK İÇİN YAPTI"
Özellikle şehir dışından gelen vatandaşların camiye ilgi gösterdiğini söyleyen Zülküf Köprülü, "Genellikle anayolu kullanan yabancı vatandaşların dikkatini çekiyor. İmkanlar kısıtlı olduğu için böyle bir şey yapıldığını söylüyoruz insanlara. 'Burayı yapan müteahhit 6 katlı bina yaptı üstüne de cami yaptı, demek ki günahları çok günahlarını affettirmek için yaptı' diyenler oluyor" diye konuştu.