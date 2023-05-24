Aile mezarlığının su altında olduğunu belirten Şenol Bostanoğlu, "Mezarlıkta yakınlarımız var. Her sene mezarlığı su basıyor. Ölülerimiz suyun içinde. Yetkililerin, bu sorunla ilgili bir şeyler yapması bir an önce çare bulması gerekiyor. Su basınca mezarlığımıza giremiyoruz" dedi.