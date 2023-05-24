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Suya gömülen mezarlığa 'nakil' talebi

Karadeniz Bölgesi'nde son dönemde eriyen karlar ve sağanak yağışlar dikkat çeken bir etkiye yol açtı. Gümüşhane'de yaşanan olayda Torul Barajı'ndaki taşkın nedeniyle bir mezarlık sular altında kaldı. Bölge sakinleri ise mezarlığın farklı bir alana nakledilmesini talep etti

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DHA
  • Gümüşhane'de 70 mezar sular altında kaldı - Öne çıkan haberler

    Gümüşhane'de son günlerde yağışların artmasıyla su seviyesi yükselen Torul Barajı'ndaki taşkın nedeniyle, Çamlıca Mahallesi'nde mezarlık su altında kaldı.
  • Gümüşhane'de 70 mezar sular altında kaldı - Öne çıkan haberler

    DHA'nın haberine göre mahalleli, çoğu sulara gömülen mezarların nakledilip, ani taşkınlara karşı önlem alınmasını istedi.
  • Gümüşhane'de 70 mezar sular altında kaldı - Öne çıkan haberler

    Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde son günlerde yağışların artması ve karların erimesi taşkınlara yol açıyor.
  • Gümüşhane'de 70 mezar sular altında kaldı - Öne çıkan haberler

    Vauk Dağı'ndan doğup Karadeniz'e dökülen, geçtiği 160 kilometre boyunca derin vadilere hayat veren Harşit Çayı üzerinde enerji üreten Torul Barajı'nda, yağışlarla birlikte su seviyesi yükseldi, taşkın meydana geldi.
  • Gümüşhane'de 70 mezar sular altında kaldı - Öne çıkan haberler

    Çamlıca Mahallesi'ndeki mezarlık taşkın nedeniyle su altında kaldı. Mahalleli, 70´i aşkın, çoğu sulara gömülen mezarın, başka alana nakledilip, ani taşkınlara karşı önlem alınmasını istedi.
  • Gümüşhane'de 70 mezar sular altında kaldı - Öne çıkan haberler

    Aile mezarlığının su altında olduğunu belirten Şenol Bostanoğlu, "Mezarlıkta yakınlarımız var. Her sene mezarlığı su basıyor. Ölülerimiz suyun içinde. Yetkililerin, bu sorunla ilgili bir şeyler yapması bir an önce çare bulması gerekiyor. Su basınca mezarlığımıza giremiyoruz" dedi.
  • Gümüşhane'de 70 mezar sular altında kaldı - Öne çıkan haberler
  • Gümüşhane'de 70 mezar sular altında kaldı - Öne çıkan haberler
  • Gümüşhane'de 70 mezar sular altında kaldı - Öne çıkan haberler
  • Gümüşhane'de 70 mezar sular altında kaldı - Öne çıkan haberler
  • Gümüşhane'de 70 mezar sular altında kaldı - Öne çıkan haberler
  • Gümüşhane'de 70 mezar sular altında kaldı - Öne çıkan haberler
  • Gümüşhane'de 70 mezar sular altında kaldı - Öne çıkan haberler
  • Gümüşhane'de 70 mezar sular altında kaldı - Öne çıkan haberler
  • Gümüşhane'de 70 mezar sular altında kaldı - Öne çıkan haberler
  • Gümüşhane'de 70 mezar sular altında kaldı - Öne çıkan haberler
  • Gümüşhane'de 70 mezar sular altında kaldı - Öne çıkan haberler
  • Gümüşhane'de 70 mezar sular altında kaldı - Öne çıkan haberler
  • Gümüşhane'de 70 mezar sular altında kaldı - Öne çıkan haberler

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