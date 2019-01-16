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Edinilen bilgiye göre Gümüşhane'nin merkeze bağlı Tekke Köyü'nde kerpiç evinde tek başına yaşayan 72 yaşındaki Hatun Dağdeviren, mutfak tüpünü açıp unuttu. Evine döndüğünde elektrik düğmesine basan yaşlı kadın, sıkışan gazın bir anda alev almasına sebep oldu ve mutfak tüpü bomba gibi patladı.
Kerpiç evin duvarı ve tavanının bir kısmının çökmesi sonucu göçük altında kalan yaşlı kadını oğlu ve komşusu çıkardı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ev ve yakınında bulunan bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Olayın ardından 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye giderken oğlu tarafından çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Patlama nedeniyle evde küçük çaplı yangın meydana gelen olay yerindeki itfaiye ve AFAD ekipleri bölgede söndürme çalışması yaptı.
Annesini enkazdan çıkaran yaşlı kadının oğlu Serdal Dağdeviren, “Gaz sıkışması sonucu elektrik düğmesine basınca patlama meydana geldi. Annem göçüğün altında kaldı. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Göçüğün altından komşumla birlikte çıkardık annemi. Evin komple çökme durumu var. Oturma odasının ön duvarı patlamanın etkisiyle çöktü. Maddi hasar meydana geldi” dedi.
Patlamanın mutfak tüpünden kaynaklanan bir gaz patlaması olduğunu ifade eden Dağdeviren, “Annemin eviyle benim evim bitişik zaten. Sürekli birbirimize gidip geliyoruz. Ben olayı Gümüşhane’den geldim, kahvehanede çay içerken patlama oldu. Telefona geldi, koştuk geldik. Bende eve camdan girdim, annemi çıkardım göçüğün altından” diye konuştu.
Olayın ardından Çoruh EDAŞ yetkilileri bölgenin elektriğini kesti.
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