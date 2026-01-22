Habertürk
        Gümüşhane'de TIR şoförünün kardan yaptığı anne ve yavru ayı figürleri ilgi gördü

        Gümüşhane'de TIR şoförünün kardan yaptığı anne ve yavru ayı figürleri ilgi gördü

        Gümüşhane'de etkili olan kar yağışını fırsata çeviren TIR şoförü Cihan Oral, kürek ve çeşitli plastik ürünlerle kardan anne ayı ve yavrusunu yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 12:07 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:07
        TIR şoförü kürekle yaptı! İlgi odağı oldu
        Gümüşhane'de yaşayan TIR şoförü Cihan Oral'ın, kardan yaptığı anne ve yavru ayı figürleri görenlerin beğenisini topladı.

        Oral, kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk ve kar yağışının ardından Hasanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki yürüyüş yolu üzerinde kardan anne ve yavru ayı yapmaya karar verdi.

        Kürek ve çeşitli plastik ürünlerle anne ve yavru ayı figürleri yapan Oral'ın yaklaşık 7 saat süren çalışması vatandaşların ilgisini çekti.

        Oral, yarıyıl tatilinde öğrencilere farklı bir etkinlik sunmak istediğini söyledi.

        Öğrencilerden olumlu tepkiler aldığını aktaran Oral, "Dört duvar arasında kalmalarını istemiyoruz. Dışarı çıksınlar böyle etkinliklere katılsınlar. Teknoloji hayatımızda önemli bir yere sahip ama bizi dört duvar arasına bağlamamalı" ifadelerini kullandı.

        Oral, anne ve yavru ayının yapımının yaklaşık 7 saat sürdüğünü sözlerine ekledi.

        #kardan ayı
        #tır şoförü
        #gümüşhane
