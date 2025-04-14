Ayının su ürünleri tesisindeki balıkları yiyip uzaklaştığı anlar kamerada

İlçenin kirazlık mevkinde baraj gölü üzerinde bulunan Yomra Su Ürünleri Tesisi'ne gece saatlerinde gelen ayı, bir süre yüzerek ulaştığı kafeslerin içindeki ağları pençeleriyle yırtarak somon balıklarını yedi. O anlar tesise ait güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde bir ayı, indiği baraj gölünde yüzerek ulaştığı su ürünleri tesisindeki kafeslerin ağlarını pençeleriyle yırtarak somon balıklarını yedi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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