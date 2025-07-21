Otomobil virajı alamayıp yamaca çarptı; 4 yaralı

GÜMÜŞHANE'de virajı alamayıp kontrolden çıkan otomobilin yamaca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Şiran ilçesi Yeşilbük beldesinde meydana geldi. Resul Taşkın, virajı dönerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 BB 3650 plakalı otomobille, yol kenarındaki yamaca çarpıp durdu. Sürücü ile yanındaki Nazmiye Taşkın (75), Hayati Taşkın (51) ve Urfani Taşkın (56) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralılara müdahale etti. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.