Gümüşhane'de kablo hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de kablo hırsızlığına ilişkin operasyonda 2 kişi tutuklandı, kaçan bir şüpheli aranıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torul ilçesine bağlı Büyükçit köyü Halilli Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait 300 metre uzunluğunda kablonun kesilerek çalışmasına yönelik çalışma başlattı.

Torul İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve istihbarat ekipleri 43 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi ve tanık beyanları sonucu 12 suç kaydı bulunan M.Z'nin hırsızlık şüphelisi olduğunu belirledi.

Hırsızlık olması muhtemel bölgelerde önleyici devriye faaliyeti sırasında şüpheli M.Z. adına kayıtlı aracın bölgeye geldiği tespit edildi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan araçtaki 3 şüpheliden 2'si, jandarma ekiplerince yakalandı.

Araçta, 750 kilogram ağırlığında telefon kablosu, 3 demir kesme makası ve direğe tırmanmada kullanılan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.G ve M.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Araçtan yaya olarak kaçan M.Z'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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