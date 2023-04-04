Gümüşhane'de kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de kaldığı okul pansiyonunda kalp krizi geçiren lise öğrencisi yaşamını yitirdi.
Gümüşhane Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ahmet Ali Şatır (18), kaldığı okul pansiyonunda dün akşam arkadaşlarıyla televizyon izlediği sırada rahatsızlandı.
Şatır, okula çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ahmet Ali Şatır'ın cenazesi, Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş köyünde ikindi vakti toprağa verilecek.