AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kelkit'i ziyaret etti:

GÜMÜŞHANE (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "İşte bu seçim Türkiye'nin milletiyle toprağıyla bayrağıyla bir ve beraberliğinin seçimidir." dedi.

Yıldırım, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde esnafı, ardından Kelkit Belediyesini ziyaret etti.

Burada bekleyen vatandaşlara hitap eden Yıldırım, hükümet tarafından son 20 yılda Gümüşhane ve Kelkit'e yapılan yatırımları anlattı.

Yıldırım, Türkiye'nin salgın döneminden itibaren bazı sıkıntılar çektiğini belirterek, "Biraz sorunlarımız oldu 2 yıl, Kovid-19 dönemi. Tam bu bitti, Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Yine en fazla o savaştan zarar eden biziz çünkü biz bu iki ülkeyle 36 milyar dolar ticaretimiz var. O ticaretimiz zarar gördü. Tam toparlarken asrın felaketiyle karşı karşıya kaldık. Öyle bir felaket ki 50 bin insanımızı kaybettik. 50 binin üzerinde." diye konuştu.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, "Mekanları cennet olsun. Bu depremden gidenleri geri getiremiyoruz ama inşallah o yıkılan 600 bin konutu daha iyi bir şekilde yapacağız. Zaten 100 bin tanesinin temeli atıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan '650 bin konut yapacağım.' dediği zaman hiç kimse 'yapamazsın.' diyemiyor. Çünkü ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz." dedi.

Binali Yıldırım, ülkenin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine yolları bölüp hayatları birleştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ama bir şeye çok dikkat ettik. Dedik ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. İşte bu seçim Türkiye'nin milletiyle toprağıyla bayrağıyla bir ve beraberliğinin seçimidir. Bu seçimde dikkat ederseniz bölücü PKK'nın dağ kadroları sabah akşam açıklama yapıyorlar, 'Millet İttifakı'na destek olun. Onun adayına destek olun.' diye. Ne zamandan beri terör örgütü bizim seçimlere ayar vermeye çalıyor? Terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışanlara en güzel cevabı Kelkit, Gümüşhane verecek. 100 yıl önce bu cumhuriyetimizi emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının verdikleri bu emanet, Misakı Milli sınırları içerisinde vatan birdir, bölünemez, millet birdir, ayrıştırılamaz, işte bu doğrultuda sandığa gidiyoruz. Sandıkta bunun kararını da siz vereceksiniz."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.