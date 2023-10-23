Gümüşhane'de doğaseverler Cumhuriyetin 100. yılı için yürüdü

Gümüşhane'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Örümcek Ormanları'nda yürüyüş gerçekleştirildi.

Kürtün ilçesindeki Çıkrıkdüzü Yaylası'nda başlayan yürüyüş, uzun ladin ağaçları ve sık bitki örtüsüyle öne çıkan Örümcek Ormanları'ndan devam ederek, tabiat anıtı olarak tescillenmiş anıt ağaçlarının bulunduğu alanda tamamlandı.

Yürüyüşe katılan doğaseverler, 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağını 7,5 kilometre taşıdı.

Vali Alper Tanrısever, yürüyüşün Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Örümcek Ormanları'nın yüzlerce yıldan oluşan anıt ağaçları, olağanüstü renk cümbüşü ve vahşi doğasıyla ünlü olduğunu dile getiren Tanrısever, şunları kaydetti:

"Gümüşhane'de okuyan, özellikle şehir dışından gelen gençlerimizle bu doğa harikasını, Allah'ın bir lütfu olan bu coğrafyayı hep beraber tanıma imkanı bulduk. Benim ilk defa geldiğim ama görür görmez aşık oldum bir coğrafya. Cumhuriyet'in 100. yılında sevgili gençlerimizle Cumhuriyetimizi Atatürk'ün gösterdiği hedefe doğru, muasır medeniyet seviyesine doğru yükselteceğiz. Gençlerimizle bu olağanüstü coğrafyaya, atalarımızın mirası bu müthiş coğrafyaya hep beraber sahip çıkacağız ve gelecek nesillere aktarmanın yollarını arayacağız."

Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Osman Yılmazer ise Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın kendilerine nasip olduğunu dile getirerek, "Yaklaşık 300'e yakın doğaseverle yürüyüşü tamamladık. Yürüyüşümüzde 100 metrelik Türk bayrağı vardı. Bütün arkadaşlarımız çok mutluydu." dedi.

Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Bahar Kaya, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kürtün Kaymakamı Okan Dağlı, Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay ve doğaseverler katıldı.