Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin yapılan kontrollerinde, bağırsak ve midesinde yabancı cisimler tespit edildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale uygulama noktasında durdurulan otomobildeki yabancı uyruklu Y.S'nin durumundan şüphelendi.

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