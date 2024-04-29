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        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 18:23 Güncelleme: 29.04.2024 - 18:23
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        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale uygulama noktasında durdurulan otomobildeki yabancı uyruklu Y.S'nin durumundan şüphelendi.

        Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin yapılan kontrollerinde, bağırsak ve midesinde yabancı cisimler tespit edildi.

        Y.S'nin midesinden 65 parça halinde, 429,25 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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