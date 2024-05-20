Gümüşhane'de iç mekan tasarım bölümü sergisi açıldı
Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu iç mekan tasarım programı yıl sonu sergisi açıldı.
Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu iç mekan tasarım programı yıl sonu sergisi açıldı.
Öğrencilerin dönem boyunca öğrendikleri teorik bilgileri el emeğiyle ortaya çıkardıkları eserler ve etkinliğin danışmanı Öğretim Görevlisi Fırat Sırma'nın yağlı boya sergisi, üniversitesinin kongre merkezi fuaye alanında beğeniye sunuldu.
İç mekan tasarım programı Öğretim Görevlisi Fırat Sırma, AA muhabirine, öğrencilerin aldıkları eğitimleri farklı iç mekan tasarım öğeleriyle tasarladığını söyledi.
Sırma, "Eserlerimizi yıl sonu sergisi olarak sunmaya çalıştık. Öğrenciler kendi imkanlarıyla yaptı. Öğrencilerimle ben de kişisel sergimi açtım." dedi.
Etkinliğe, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Günay Çakır, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selçuk Alemdağ, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.