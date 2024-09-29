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        Gümüşhane'de AK Parti İstişare Toplantısı yapıldı

        Gümüşhane AK Parti İl Başkanlığınca sivil toplum kuruluşlarının katımıyla İstişare Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 18:06 Güncelleme: 29.09.2024 - 18:17
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        Gümüşhane'de AK Parti İstişare Toplantısı yapıldı
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        Gümüşhane AK Parti İl Başkanlığınca sivil toplum kuruluşlarının katımıyla İstişare Toplantısı düzenlendi.

        AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, toplantının ardından yaptığı açıklamada, görev sürecinde gerçekleştirilen ve hedeflerindeki projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Kelkit ilçesi Sadak köyünde devam eden Satala Antik Kenti kazısının 2027 sonuna kadar ödenek problemi yaşanmadan devam edileceğini belirten Köse, Satala Antik Kenti'nden çıkartılan Geç Roma Dönemi'ne ait "Lorica Squamata" modeli zırhın 3 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Gümüşhane Kent Müzesi'nde sergilenmeye başladığını aktardı.

        Köse, "1800'lü yılların sonunda İngiltere'ye götürülen, oradaki British Museum'da sergilenen Afrodit heykelinin, iki ülke bakanlıkları arasındaki resmi yazışma süreçlerini başlatılıp Gümüşhane Müzesinde sergilenmesi için çaba göstereceğiz. Bunun da çalışmalarını başlattık." ifadelerini kullandı.

        Kentte sağlık alanında yapılan çalışmalara değinen Köse, ​​​​​​​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Gümüşhane İl Özel İdaresi'ne 400 ton ücretsiz bitüm desteği olduğunu, bir ton bitümün 20 ton asfalt yaptığını kaydetti.

        Köse, asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi vererek, şöyle devam etti:

        "Havalar iyi giderse Kasım ayının 15'ine kadar İl Özel İdaresinin depolarında 400 ton asfalta dönüştürülecek bitümü var. Gümüşhane'nin dört bir tarafında asfalt çalışmaları başlatıldı. Gümüşhane'nin en uzak köylerinden merkeze kadar asfalt çalışması yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bizim bölgeden oluşu, Gümüşhane'nin kara yolları ağını çok iyi biliyor olması neticesinde bize önemli katkılarda bulundu. Allah'ın izniyle şehir geçişi projesi de yapılacak."

        Köse, Gümüşhane'nin güzelliklerini turizme kazandırmak için çalışmak, çabalamak gibi görev ve sorumlulukları olduğunu vurgulayarak, "Bir kısmını başardık. Hedeflerimiz var. İnşallah onları da başaracağız. Çakırgöl, Santa Harabeleri, Taşköprü Yaylası, Krom Vadisi, Camiboğazı Yaylası, Karaca Mağarası, Torul cam seyir terası, Artabel ve Zigana, her birini birbiriyle bağlantılı turizm destinasyonları haline getirebilirsek, birbirine bağlayabilmek, hedeflerimiz arasında bu da var." diye konuştu.

        Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi veren Köse, "Çalışmalar önümüzdeki seneden itibaren devam edecek. Pist tamamlandı. Kule tamamlanmak üzere. Terminal binasının da yapılmasıyla havalimanı açılmış olacak." dedi.

        Toplantıya, İl Genel Meclisi Eşref Balki, Merkez İlçe Başkanı İbrahim Taş, Gençlik Kolları Başkanı Umut Tokel, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

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