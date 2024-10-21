Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden karla birlikte yaylalar beyaza büründü.

Sahil kesiminde yağmur ve soğuk hava etkisini gösterdi. Kabadüz'e bağlı Çambaşı Yaylası ile Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'na yaklaşık 10 santimetre kar yağdı.

Yaylalarda araçların üstü ve yeşil alanlar karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

- Giresun

Giresun'un yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor.

Kentin turizm merkezleri arasında yer alan Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylalarında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

2 bin 200 rakımlı Eğribel geçidinde de kar etkisini sürdürürken, yörede kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı.

Öte yandan, Giresun Valiliği yağışlar nedeniyle ani sel ve su baskınları, heyelan, yıldırım düşmesi, buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

- Rize

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı, 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası ile Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylalarda kar etkili oldu.