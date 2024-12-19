Gümüşhane'de KBRN tatbikatı yapıldı

Hastanenin Afet ve Acil Plan Başkanı da olan Demirci, "Tatbikat sayesinde maden ocağında siyanür zehirlenmesi olduğu durumda ne şekilde müdahale edeceğimizi gözlemlemiş olduk." dedi.

Özel kıyafetli ekiplerce yaralılara, dekontaminasyon işlemi yapıldı. İzolasyon odasına alınan yaralılar, yapılan müdahalenin ardından tedavilerine devam edilmek üzere servislere alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünce Valilik koordinasyonunda organize edilen tatbikat, 40 sağlık personeli ve Gümüşhane Üniversitesi Sağlıklı Bilimler Fakültesi ​​​​​​​Acil Yardım ve Afet Yönetim Bölümünden 10 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

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