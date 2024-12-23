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        Gümüşhane'de uyuşturucu ele geçirildi

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 14:43 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:54
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        Gümüşhane'de uyuşturucu ele geçirildi
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 17 Şubat Bulvarı Milli İrade giriş kapısı uygulama noktasında bir otomobilden şüphelenildi.

        Ekiplerce, otomobilde yapılan aramada 8.54 gram esrar bulundu.

        Olayla ilgili olarak E.A gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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