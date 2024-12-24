Gümüşhane'de 60 bin makaron ele geçirildi

Aramada, 60 bin boş makaron ele geçirildi. M.K'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale uygulama noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı.

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