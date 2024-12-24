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        Gümüşhane'de 60 bin makaron ele geçirildi

        Gümüşhane'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:09
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        Gümüşhane'de 60 bin makaron ele geçirildi
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        Gümüşhane'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale uygulama noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı.

        Aramada, 60 bin boş makaron ele geçirildi. M.K'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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