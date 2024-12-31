MHP Milletvekili Küçük, basın toplantısı düzenledi

Milletvekili Küçük, yeni sezonla birlikte daha güzel işlere imza atmak istediklerini belirterek, "Gümüşhane'de istihdamı artırmak için yeni hamleler içerisinde olacağız." dedi.

Küçük, "AK Parti Milletvekili Celalettin Köse ile uyum içinde çalışıyoruz ve kentimiz için önemli konularla ilgili istişare halindeyiz." dedi.

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