Gümüşhane'de asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş başkanlığında asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali Baruş, kentte 1725 emniyet ve jandarma personeliyle huzur ve güveni sağladıklarını söyledi.

Baruş, 2024 yılında sorgulanan kişi sayısının 2023'e göre yüzde 8 arttığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Huzur ve güvenliği sağlarken yapmış olduğumuz en önemli uygulamalardan birisi de şahıs ve araç sorgulamaları. Bunu gerek yol kontrol arama noktalarında, gerekse yaptığımız şok uygulamalarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında sorgulanan şahıs sayısını bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında artırdık. Toplamda 571 bin 700 kişi sorgulanırken bu sorgulamalar sonucunda yakalanan şahıs sayısı da yüzde 6 oranında artarak bin 852 şahıs yakalandı."