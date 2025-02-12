Gümüşhane'de Harşit Zaferi ve şehitleri anıldı

Gümüşhane'de, 1. Dünya Savaşı yıllarında Rus işgaline karşı verilen mücadele, zafer ve şehitler için anma etkinliği düzenlendi.

Vali Aydın Baruş, İl Müftülüğünce Kürtün ilçesindeki Merkez Camisi Konferans Salonu'nda organize edilen programda, şehitleri anmanın Türk milletinin her ferdinin borcu olduğunu söyledi.

Harşit savunmasının önemine işaret eden Baruş, "Atalarımız bu topraklara yaklaşık bin yıl önce ayak bastı. Anadolu'nun dört bir tarafına dağıldılar. Dağıldıkları yerlerdeki toprağı anavatan olarak bildiler. Kıyamete kadar üzerinde yaşayacakları toprak olarak benimsediler." dedi.

Vali Baruş, zaferin bir kahramanlık hikayesi olduğunu vurgulayarak, "İşgal sırasında Harşit bölgesindeki halkın sergilediği direniş her türlü takdire şayan. Büyük bir kahramanlık hikayesi. 1,5 yıl işgale karşı geliyorlar ve düşmanı durduruyorlar." diye konuştu.

Tarihçi Prof. Dr. Osman Köse ise Harşit havzasındaki savunmanın yaşanmaması durumunda savaş gidişatının farklı olabileceğine dikkati çekti.

İşgal sırasında Harşit havzasına dünyanın en büyük ordularının geldiğini anlatan Köse, "Beklentileri, İstanbul'u düşürüp savaşı bir an önce bitirmek. Bunu başaramadılar. Dünyanın en güçlü ülkeleri bir araya geldi. Bizim yaptığımız savunma karşısında başarısız oldular." ifadesini kullandı.

Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, Harşit Savunması Vakfı Başkanı ve Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın da konuşma yaptığı program, duanın ardından tamamlandı.