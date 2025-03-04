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        Karadeniz'de dört ilde 147 köy yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Gümüşhane, Giresun, Bayburt ve Artvin'de kar dolayısıyla ulaşıma kapanan 147 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:13 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:13
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        Karadeniz'de dört ilde 147 köy yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor
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        Gümüşhane, Giresun, Bayburt ve Artvin'de kar dolayısıyla ulaşıma kapanan 147 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.

        Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şiran'da 31, Köse'de 9 ve Torul ilçesinde 3 olmak üzere 43 köyün yolu kar dolayısıyla ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

        - Giresun

        Giresun'da da kar hayatı olumsuz etkiledi.

        Alınan bilgiye göre, kar nedeniyle Alucra'da 38, Şebinkarahisar'da 30 ve Çamoluk ilçesinde 9 olmak üzere 77 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekiplerince yolların ulaşıma açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

        - Bayburt

        Bayburt'ta kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Yağış dolayısıyla Demirözü ilçesine bağlı 13 köyün yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresinin 20 personeli, 8 iş makinesiyle karla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.

        Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Karayolları ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için ana yollarda küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

        - Artvin

        Artvin'de de 14 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

        İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 3, Borçka'da 4, Ardanuç ve Şavşat'ta 3'er, Murgul ilçesinde ise 1 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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