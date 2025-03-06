Gümüşhane'de tarihi İmera Manastırı'nda kar güzel görüntüler oluşturdu
Gümüşhane'de beyaz örtüyle kaplanan tarihi İmera Manastırı, dronla görüntülendi.
Gümüşhane'de beyaz örtüyle kaplanan tarihi İmera Manastırı, dronla görüntülendi.
Merkeze bağlı Olucak köyü sınırları içindeki manastır, gotik mimarisi, giriş kapısının doğuda yer alması ve yapımında kullanılan aydınlatma tekniğiyle Doğu Karadeniz'in önemli inanç yapıları arasında yer alıyor.
Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan kar dolayısıyla İmera Manastırı ve çevresinde güzel görüntüler oluştu.
Tarihi manastır ve çevresi, dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.