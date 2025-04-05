Gümüşhane'de nisanda kar etkili oldu

İl genelinde aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Gümüşhane-Kelkit arasındaki 2 bin rakımlı Pekün Dağı Geçidi karla kaplandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.