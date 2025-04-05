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        Gümüşhane'de nisanda kar etkili oldu

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 13:03 Güncelleme: 05.04.2025 - 13:03
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        Gümüşhane'de nisanda kar etkili oldu
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kar etkili oldu.

        İl genelinde aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Gümüşhane-Kelkit arasındaki 2 bin rakımlı Pekün Dağı Geçidi karla kaplandı.

        Karayolları ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alırken, vatandaşlar ise nisanda karşılaştıkları kar manzarasının keyfini çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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