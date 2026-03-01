Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Haberleri

        Gümüşhane Belediyesince ramazan ayında vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılıyor

        Gümüşhane Belediyesi Aile Yaşam Birimince tespit edilen 40 aileye ramazanda sıcak yemek ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 14:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane Belediyesince ramazan ayında vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılıyor

        Gümüşhane Belediyesi Aile Yaşam Birimince tespit edilen 40 aileye ramazanda sıcak yemek ulaştırılıyor.

        Gümüşhane Belediyesi Otağ Tesisleri'ndeki yemekhanede hazırlanan yemeklerin dağıtımını da belediye ekipleri gerçekleştiriyor.

        Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, AA muhabirine, Aile Yaşam Birimi'nin çalışmaları sonucu tespit edilen ailelere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

        Başer, ramazanın hayır ayı olduğunu belirterek, Otağ Tesisleri'nde ise günde 500 kişilik iftar verildiğini dile getirdi.

        Fiziki durumu yemek yapmaya elverişli olmayan 40 aileye günlük sıcak yemek ulaştırdıklarını ifade eden Başer, 3 bin erzak kolisi dağıtıldığını aktardı.


        Aile Yaşam Birimince tespit edilen ailelere olan desteğin sadece ramazan ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Başer, "100 aileye aylık 5 bin lira mutfak desteği sağlıyoruz. Bu çalışmamız yıl boyunca sürecek. Ramazan ayında başlaması da güzel oldu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi

        Benzer Haberler

        Şiran'da yerleşim alanında vaşak görüntülendi
        Şiran'da yerleşim alanında vaşak görüntülendi
        Tecrübeli başantrenör, eski öğrencileriyle geleceğin voleybolcularını yetiş...
        Tecrübeli başantrenör, eski öğrencileriyle geleceğin voleybolcularını yetiş...
        Gümüşhane'de 104 köy yolu ulaşıma kapandı
        Gümüşhane'de 104 köy yolu ulaşıma kapandı
        Gümüşhane'de eğitime kar tatili
        Gümüşhane'de eğitime kar tatili
        Gümüşhane'de kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Gümüşhane'de kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, görevine başladı
        Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, görevine başladı