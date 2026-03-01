Gümüşhane Belediyesince ramazan ayında vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılıyor

Gümüşhane Belediyesi Aile Yaşam Birimince tespit edilen 40 aileye ramazanda sıcak yemek ulaştırılıyor.



Gümüşhane Belediyesi Otağ Tesisleri'ndeki yemekhanede hazırlanan yemeklerin dağıtımını da belediye ekipleri gerçekleştiriyor.



Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, AA muhabirine, Aile Yaşam Birimi'nin çalışmaları sonucu tespit edilen ailelere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.



Başer, ramazanın hayır ayı olduğunu belirterek, Otağ Tesisleri'nde ise günde 500 kişilik iftar verildiğini dile getirdi.



Fiziki durumu yemek yapmaya elverişli olmayan 40 aileye günlük sıcak yemek ulaştırdıklarını ifade eden Başer, 3 bin erzak kolisi dağıtıldığını aktardı.





Aile Yaşam Birimince tespit edilen ailelere olan desteğin sadece ramazan ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Başer, "100 aileye aylık 5 bin lira mutfak desteği sağlıyoruz. Bu çalışmamız yıl boyunca sürecek. Ramazan ayında başlaması da güzel oldu." diye konuştu.

