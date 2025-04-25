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        Gümüşhane'de deprem tatbikatı yapıldı

        Gümüşhane'de "UMKE Acil Müdahale Ünitesi Kurulumu, İşletilmesi Eğitim ve Tatbikatı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:32 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:46
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        Gümüşhane'de deprem tatbikatı yapıldı
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        Gümüşhane'de "UMKE Acil Müdahale Ünitesi Kurulumu, İşletilmesi Eğitim ve Tatbikatı" düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünce Köse ilçesindeki tabiat parkında düzenlenen tatbikata, 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri katıldı.

        Ekipler, senaryo gereği, Erzincan'da 6,3 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen ilçedeki yıkılan binada arama kurtarma çalışması yaptı.

        Enkazdan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Acil Müdahale Ünitesi'ne taşındı.

        Gümüşhane Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Emre Karataş, tatbikatın 17 personelin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

        Depremin Türkiye'nin gerçeği olduğuna işaret eden Karataş, kurum olarak tüm afetlere hazır olabilmek için periyodik aralıklarla tatbikatlar yaptıklarını kaydetti.

        Karataş, 2 gün süren etiğimin tatbikatla tamamlandığını belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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