Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de trafik kazasında 11 kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 01:29 Güncelleme: 06.05.2025 - 01:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de trafik kazasında 11 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

        Atatürk Mahallesi 17 Şubat Caddesi'nde E.Ç. idaresindeki 25 ACY 778 plakalı otomobil ile M.A.Y. yönetimindeki 06 FR 4977 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri yolun kenarındaki 2 kişiye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Barrack: Trump'ın amacı ABD-Türkiye ittifakını hak ettiği yere taşımak
        Barrack: Trump'ın amacı ABD-Türkiye ittifakını hak ettiği yere taşımak
        Pakistan 120 km menzilli füzesini denedi
        Pakistan 120 km menzilli füzesini denedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı

        Benzer Haberler

        Dev kaya parçası yola düştü, arkadaş grubu son anda kurtuldu; olay sonrası...
        Dev kaya parçası yola düştü, arkadaş grubu son anda kurtuldu; olay sonrası...
        Heyelan nedeniyle kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolu ulaşıma açıldı
        Heyelan nedeniyle kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolu ulaşıma açıldı
        Öğrencilerin otostop çekip aracına binerek 'Dayı' dedikleri sürücü rektör ç...
        Öğrencilerin otostop çekip aracına binerek 'Dayı' dedikleri sürücü rektör ç...
        Otostopla bindikleri otomobilin sürücüsü üniversitelerinin rektörü çıktı
        Otostopla bindikleri otomobilin sürücüsü üniversitelerinin rektörü çıktı
        Gümüşhane'de yavru ayı görüntülendi
        Gümüşhane'de yavru ayı görüntülendi
        Gümüşhane'deki Limni Gölü'nde turizm sezonu başladı
        Gümüşhane'deki Limni Gölü'nde turizm sezonu başladı