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        Gümüşhane yaylaları doğaseverleri ağırlamaya başladı

        Gümüşhane'de, hava sıcaklığının artmasıyla yaylalarda bir araya gelen doğaseverler keyifli yürüyüşler gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:23 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:31
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        Gümüşhane yaylaları doğaseverleri ağırlamaya başladı
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        Gümüşhane'de, hava sıcaklığının artmasıyla yaylalarda bir araya gelen doğaseverler keyifli yürüyüşler gerçekleştiriyor.

        Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü (ARDOSK) üyeleri, Kürtün ilçesindeki Damlı köyü sınırlarında bulunan Sazalanı mesire alanı ve Damlı köyü yaylasında, çam ağaçlarının gölgesinde ve sis altında 12 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

        Doğa tutkunları, sarı, mor ve beyaz çiçeklerle kaplı yaylalarda bol bol fotoğraf çekerek kemençe eşliğinde horon tepti.

        ARDOSK Başkanı Ali Koçyiğit, AA muhabirine, 42 kişilik bir ekiple yaptıkları yürüyüşten büyük keyif aldıklarını söyledi.

        Bazı kulüp üyelerinin kente il dışından geldiklerini belirten Koçyiğit, "Arkadaşlarımızla beraber spor amaçlı yürüyüşler yapıyoruz. Her hafta düzenli olarak yürüyoruz. Hava bazen sisli, bazen güneşliydi. Değişik bir ambiyans vardı." diye konuştu.

        Kulüp üyelerinden Bekir Akçagöz ise üç yıldır Gümüşhane'de olduğunu ifade ederek, "Sabah hava güneşliydi. Sonra sis çöktü. Biraz üşüdük, biraz ısındık. Ormanın içinde yürüdük. Yaylalar yeşildi ve manzaraları çok güzeldi. Buralı insanlar ile muhabbet ettik. Bizi sıcak karşıladılar." dedi.

        Dilara Altıntek ise çiçekler ile ağaçların arasında patika yollarda yürüyüş yaptıklarını belirterek, "Kemençeci abimiz ile baya eğlendik. Fotoğraflar ve videolar çektik. Birlikte şarkılar söyledik. Horon teptik. " dedi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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