Gümüşhane'de "Kov Kalesi Şenliği" düzenlendi

Şenlikte güzel zaman geçirdiğini belirten katılımcılardan Nurgül Aslan da çocukların ve gençlerin birlikte eğlendiğini anlattı.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, şenliğin doğayla iç içe, vatandaşların buluştuğu güzel bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, "Doğal güzelliklerimizi gençlere çok iyi anlatmamız lazım. Buradaki güzelliklerin farkına varılması gerekiyor." dedi.

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