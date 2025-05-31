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        Gümüşhane'de "Kov Kalesi Şenliği" düzenlendi

        Gümüşhane'de, "Kov Kalesi Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 14:48 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:19
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        Gümüşhane'de "Kov Kalesi Şenliği" düzenlendi
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        Gümüşhane'de, "Kov Kalesi Şenliği" gerçekleştirildi.

        Merkeze bağlı Esenyurt köyü sınırlarındaki tarihi Kov Kalesi önünde düzenlenen şenlikte, davul zurna eşliğinde oynayan vatandaşlar, çuval ve halat çekme yarışmalarına katıldı.

        Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, şenliğin doğayla iç içe, vatandaşların buluştuğu güzel bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, "Doğal güzelliklerimizi gençlere çok iyi anlatmamız lazım. Buradaki güzelliklerin farkına varılması gerekiyor." dedi.

        Şenlikte güzel zaman geçirdiğini belirten katılımcılardan Nurgül Aslan da çocukların ve gençlerin birlikte eğlendiğini anlattı.

        Vatandaşlar, piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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