Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Gümüşhane'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 17:31 Güncelleme: 27.06.2025 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Gümüşhane'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        Vali Aydın Baruş'u ziyaret eden Tarıkdaroğlu, daha sonra Valilik Salonu'nda düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'nda, Bakanlığa bağlı kurumların yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Tarıkdaroğlu, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Tarıkdaroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın riyasetinde, ülke genelinde yılbaşından itibaren çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

        Tarıkdaroğlu, Aile ve Gençlik Fonu'nun hayata geçirildiğine işaret ederek "Bu, önce deprem bölgelerinde pilot olarak uygulandı, sonrasında 81 ilimizde uygulanmaya başlandı." dedi.

        Gümüşhane'de 143 kişinin fona başvurduğunu aktaran Tarıkdaroğlu, "90 kişi de şu anda eğitimlerini alıyor. Eğitim diyorum çünkü aynı zamanda evlilik öncesi aile danışmanlığı hizmetini de bu anlamda veriyoruz." diye konuştu.

        Gümüşhane'de doğurganlık oranının Türkiye ortalamasının altında olduğuna dikkati çeken Tarıkdaroğlu, "Ülkemizdeki doğurganlık hızı 1,48'lerde fakat Gümüşhane'deki oran Türkiye ortalamasının altında; 1,3. Dolayısıyla biz, Aile Yılı kapsamında evliliği teşvik edeceğiz çünkü Türkiye'de şu anda evlilik sayısı azaldı, evlenme yaşı arttı." ifadelerini kullandı.

        Tarıkdaroğlu, ildeki temasları kapsamında Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'i de makamında ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya'da iki mahalle için tahliye kararı!
        Sakarya'da iki mahalle için tahliye kararı!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de kenenin ısırdığı çoban öldü
        Gümüşhane'de kenenin ısırdığı çoban öldü
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Gümüşhane'de konuştu:
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Gümüşhane'de konuştu:
        Gümüşhane'de elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
        Gümüşhane'de elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım Gümüşhane'de anaokulu açılışına kat...
        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım Gümüşhane'de anaokulu açılışına kat...
        Gümüşhane'de Harşit Çayı kenarında mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince k...
        Gümüşhane'de Harşit Çayı kenarında mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince k...
        Karaca Mağarası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
        Karaca Mağarası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu